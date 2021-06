Kurt Cobain, venduto all'asta un suo autoritratto per più di 280.000 dollari. Guarda la foto

Un autoritratto del compianto frontman dei Nirvana è stato venduto all'asta per 281.000 dollari presso la casa d'aste Juliens Auctions.

Il disegno, una caricatura dello stesso Kurt Cobain, venne realizzato dal rocker di Seattle su un foglio del TNT Music Center con un pennarello nero. Nel ritratto, immortalato mentre suona la chitarra, una scritta lo definisce come "Kurdt Kobain Rock Star". Dal disegno emerge senza alcun dubbio il senso autoironico di Cobain: "Non so suonare e non me ne frega niente". Il ritratto venne originariamente regalato dallo stesso leader dei Nirvana al fotografo freelance Jacque Chong.

SOLD for $281,250! A self-portrait caricature by Kurt Cobain playing the guitar, signed on the left of the drawing "Kurdt Kobain Rock Star" and handwritten on the right "I don't know how to play and I don't give a hoot!" Sold now in our Music Icons at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 12, 2021

Durante l'asta sono stati battuti il piano di Elton John, una chitarra di Prince e una batteria Ludwig progettata da Alex Van Halen, e suonata dal batterista in oltre 100 concerti durante l'Invasion Tour del 1980 dei Van Halen. Il batterista ha deciso di metterla in vendita per raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

Il kit di Alex Van Halen è stato venduto per 230.400 dollari. In totale durante l'asta sono stati raccolti circa 5 milioni di dollari su oltre 1000 articoli messi in vendita.