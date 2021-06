METALLICA: UFFICIALE in concerto a Firenze Rocks il 19 giugno 2022. Tutte le info e biglietti

I Metallica saliranno sul palco della Visarno Arena nella quarta giornata del FIRENZE ROCKS, domenica 19 giugno 2022!

UNICA DATA ITALIANA

Dopo i GREEN DAY, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022, e i MUSE nella seconda giornata del festival dì venerdì 17 giugno, sarà la band heavy metal statunitense capitanata da James Hetfield a calcare uno dei palchi più importanti e prestigiosi d’Europa.

BIGLIETTI

I biglietti per la giornata di domenica 19 giugno 2022 saranno disponibili per il Met Club in presale a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 giugno 2021, per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021, fino alle ore 10.00 di lunedì 21 giugno, scaricando nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/metallica-banca-intesa-presale-it.html

La messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di lunedì 21 giugno 2021 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

VIRGIN RADIO È LA RADIO UFFICIALE DEL FESTIVAL

I Metallica hanno lanciato da poco dei segnali attraverso i propri social su una possibile riedizione speciale dell’album Metallica del 1991 che ha svoltato il suono del rock americano portando il metal nel mainstream ed è entrato nella storia con il nome di The Black Album. Una copertina nera senza titolo, con solo il logo della band, dodici canzoni e sedici milioni di copie vendute in America debuttando al primo posto anche in altri dieci paesi nel mondo. A scatenare la curiosità dei fan sono stati due hashtag, #BlackAlbum2021 e #ComingThisFall (in arrivo il prossimo autunno), quest'ultimo poi è stato rimosso.