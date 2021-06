The Kooks: UFFICIALE in concerto il 20 marzo 2022 a Milano, unica data italiana. Tutti i dettagli

I The Kooks, la band indie-rock britannica capitanata da Luke Pritchard, hanno annunciato il loro ritorno in Italia per un nuovo imperdibile concerti il 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano.

Il gruppo di Brighton, dopo una serie di successi discografici dal 2006 ad oggi, ha deciso di tornare a ricalcare i palcoscenici in occasione del quindicesimo anniversario del loro album debutto Inside In / Inside Out.

La band sarà accompagnata in apertura dai The Snuts.

BIGLIETTI

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION DA GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021 ALLE ORE 10

VENDITA GENERALE DA VENERDI’ 18 GIUGNO 2021 DALLE ORE 10 SU TICKETONE, TICKETMASTER E VIVATICKET