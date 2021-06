Bruce Springsteen pubblicherà in settimana un nuovo brano con i The Killers! Ascolta i primi secondi

Bruce Springsteen ha annunciato il suo ritorno a Broadway per celebrare la riapertura dei teatri a New York con una “summer run” dello spettacolo Springsteen on Broadway ispirato alla sua autobiografia Born to Run che lo vedrà sul palco del St. James Theatre di New York dal 26 giugno al 4 settembre.

In attesa riprendere i suoi tour negli stadi nel 2022, Springsteen ha anche parlato delle prossime uscite discografiche, facendo una clamorosa anticipazione in una intervista: «Io e Brandon Flowers dei Killers abbiamo registrato qualcosa che uscirà presto, tra una settimana circa. Mi sono tenuto occupato». Oltre a collaborare con i The Killers che Bruce ha definito spesso nelle interviste «Una grande band» (Brandon Flowers aveva detto a sua volta che l’ultimo album Imploding the Mirage univa «Il suono di Manchester e Bruce Springsteen»), il Boss ha detto di aver passato anche del tempo in studio con John Mellencamp: «Sono andato a trovarlo in Indiana, siamo diventati molto amici. È un grande cantautore, ho lavorato a tre canzoni con lui e ho cantato un po’ nel suo ultimo album». Non è tutto: durante una trasmissione di E Street Radio, la stazione radio a lui dedicata di Sirius XM, Bruce ha anche detto ai fan di aspettarsi qualcosa per il prossimo autunno: «Ci sono vari progetti su cui sto lavorando, molte cose vengono dagli archivi. Sarà una sorpresa».

La rivelazione di Springsteen ha in qualche modo anticipato gli stessi The Killers, che su Twitter avevano chiesto ai fan di indovinare con quale artista stavano collaborando, promettendo di rilasciare degli indizi via social nelle prossime settimane. Poche ore dopo, dopo le parole di Bruce, i The Killers hanno scritto: «Segreto svelato. Quando il Boss decide che è il momento di fare un annuncio, è il momento di fare un annuncio!».

Ascolta qui i primi secondi del brano: