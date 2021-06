Serj Tankian ha pubblicato il video del nuovo singolo “How Many Times?”. Guardalo qui

Serj Tankian ha pubblicato il video ufficiale del suo ultimo singolo "How Many Times?", L'ultimo estratto dal suo recente EP Elasticity, con canzoni originariamente scritte per i System Of A Down, rilasciato nei mesi scorsi.

Il video del singolo è stato diretto da Roger Kupelian, noto per il suo lavoro sugli effetti visivi ne ​​Il Signore degli Anelli e nella saga di X-Men. Kupelian ha anche lavorato in precedenza con Tankian sulle per i video di "Honking Antelope" e "Reconstructive Demonstrations".

"È fantastico lavorare di nuovo con il mio buon amico Roger Kupelian le cui immagini dei due re (Gli Argonath) de Il Signore degli Anelli sono diventati francobolli ufficiali in Nuova Zelanda", ha dichiarato il frontman dei System Of A Down in un comunicato chge accompagna l'uscita del video, “Ha anche diretto “Honking Antelope” e “Reconstructive Demonstrations” anni fa. Sono entusiasta di condividere con voi questo video”.

Guarda qui il video ufficiale di "How Many Times?"