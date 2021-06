Flea e John Frusciante pubblicano la prima canzone registrata in 12 anni. Ascolta qui Not Great Men

Il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea ha descritto la cover dei Gang Of Four che ha registrato con John Frusciante come "un gesto d'amore" in omaggio al compianto chitarrista del gruppo post-punk Andy Gill.

I due membri della band californiana hanno registrato una versione in pieno stile funk-rock del brano Not Great Men insieme ai ragazzi del coro del Silverlake Conservatory Of Music. Il pezzo è stato pubblicato all'interno dell'album The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four, un progetto nato e concepito originariamente concepito dallo stesso chitarrista Andy Gill per celebrare il 40° anniversario dell'album Entertainment! del 1979. Il progetto è stato poi ripreso in mano dalla band dopo che moltissimi musicisti, estimatori del chitarrista, hanno chiesto di partecipare alle registrazioni del disco inserendo alcuni brani riarrangiati dell'intera carriera del gruppo.

ASCOLTA QUI FLEA E JOHN FRUSCIANTE CON LA LORO VERSIONE DI "NOT GREAT MEN"

Il progetto è stato trasformato in una sorta di tributo al chitarrista punk, scomparso il 1° febbraio 2020 a a 64 anni. Andy Gill durante la sua successiva carriera, ha prodotto anche l'album di debutto omonimo dei Red Hot Chili Peppers nel 1984.

Parlando dell'album Flea in un post su Instagram ha scritto: "John Frusciante ed io, insieme ai ragazzi del coro del Silverlake Conservatory Of Music, abbiamo registrato il brano Not Great Men dei Gang Of Four per questo album. È stata una bellissima opportunità per me per entrare in contatto con il mio amico, l'innovativo chitarrista Andy Gill, prima che morisse improvvisamente poco dopo la registrazione. Questo è stato un atto d'amore per lui. Io, John e i ragazzi del coro (diretti da SJ Hasman) siamo andati avanti e l'abbiamo arrangiata in un paio di giorni in uno stile molto semplice. John ed io non registravamo insieme da circa dodici anni. È stato divertente da morire. Viva i Gang of Four, e viva Andy Gill”