Red Hot Chili Peppers: Flea sarà protagonista di un film con Brad Pitt e Margot Robbie

Flea sarà nuovamente attore, questa volta a fianco di Brad Pitt e Margot Robbie. Il sito Deadline ha infatti rivelato che il bassista dei Red Hot Chili Peppers farà parte del cast di Babylon, il nuovo film del regista Damien Chazelle, già candidato all’Oscar come miglior regia per Whiplash e poi vincitore con La La Land. Oltre al rocker, a Pitt e a Robbie, nella pellicola reciteranno tra gli altri anche Max Minghella, Diego Calva, Katherine Waterston, Samara Weaving, Rory Scovel e Lukas Haas.

Il film, ambientato nella Hollywood degli anni Venti, racconterà la transizione dai film muti al sonoro e, anche se l’uscita è prevista per Natale 2022, già si parla di corsa agli Oscar. D’altronde, la firma di Chazelle, che ne ha anche scritto la sceneggiatura, sembra essere una garanzia.

Per quanto riguarda Flea, per ora non sono trapelati dettagli riguardanti il suo ruolo, così come per tutti gli altri attori.

Il bassista aggiunge un altro tassello alla sua carriera cinematografica, dopo le interpretazioni memorabili in Ritorno al Futuro, Baby Driver – Il genio della fuga, Sesso e fuga con l'ostaggio, Il Grande Lebowski, Toy Story 4, Boy Erased - Vite cancellate e Queen & Slim.