Courtney Love: "Non ci sarà mai una reunion delle Hole. Fatevene una ragione"!

Nel 1998 Courtney Love ha suonato per l’ultima volta con le Hole, la band creata insieme ad Eric Erlandson con cui ha creato un incrocio perfettamente riuscito tra grunge e pop, estetica alternativa e raffinatezza melodica, conquistando la Top 10 americana con l’album Celebrity Skin che vende due milioni di copie nel mondo. Nel 2010 Courtney ha riformato la band con un’altra formazione per registrare l’album Nobody’s Daughter, una mossa controversa di cui lei stessa ha detto: «Ho svalutato il nome Hole, dovevo riformare la band con i musicisti che la gente vuole vedere».

Da allora si parla spesso di una reunion con Patty Schemel, Melissa Auf Der Maur e Eric Erlandson, i tre sono saliti sul palco per l’ultima volta insieme nel 2012 per un concerto alla presentazione del documentario Hit so Hard di Patty Schemel, ma in un’intervista recente con Vogue in cui ha presentato il suo ultimo progetto, la serie di video trasmessi online chiamata Bruises of Roses in cui fa cover dei suoi pezzi preferiti (la prima è California Stars dei Wilco) Courtney Love ha detto: «Assolutamente no, dovete farvene una ragione. Non succederà».

Eppure anche in passato, Courtney Love ha spiegato che la ragione non sono i contrasti all’interno della band: «Ci sono gruppi che tornano a tornare insieme e si odiano, noi no. Siamo molto amici, soprattutto io e Melissa ci sentiamo ogni giorno» ha detto, facendo però una rivelazione su Eric Erlandson, con cui aveva postato sui suoi social una foto nel 2019 che poi ha cancellato: «Eric è un po’ fuori dal giro, credo che sia in Giappone dove sta studiando per diventare monaco buddista, è a questo livello».

Intanto, da Londra dove vive da un po’ di tempo («Non voglio lasciare mai più questa città perché la follia della mia vita non mi segue qui» ha detto), Courtney Love si concentra sul progetto Bruises of Love e sul nuovo album solista, il primo da America’s Sweetheart del 2004, che sta registrando: «Non faccio molti dischi quindi non so quando finirò. Ho delle nuove canzoni ma me ne servono altre quattro per chiudere un album, ci sto lavorando. Non pubblico niente da dieci anni quindi ogni canzone conta». Dopo aver passato un periodo molto difficile, Courtney Love ha ritrovato la musica, e vuole continuare a farla anche senza l’attesa reunion delle Hole: «Mi sento di nuovo me stessa» ha detto, «Sono qui, presente e in controllo, mi sto divertendo a vivere senza l’aiuto di nessuna sostanza e imparando di nuovo ad amare la musica. Credo che questa sarà l’atmosfera del mio nuovo album».