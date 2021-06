Slipknot, Corey Taylor anticipa i dettagli della nuova maschera: "sarà la più spaventosa di sempre"

Tra le lavorazioni del nuovo album e la creazione del nuovo impianto scenico della band, gli Slipknot stanno aggiornando ogni giorno i loro fan sulle novità riguardanti il prossimo futuro dell'attività del gruppo. L'ultima notizia arriva direttamente dal frontman Corey Taylor che ha voluto condividere alcuni dettagli su quella che sarà la sua nuova maschera che porterà sui palchi durante il prossimo tour della band: "sarà la più spaventosa di sempre!".

"È importante che rispecchi chi siamo facendo quella musica. E posso dirti che la maschera su cui sto lavorando è davvero molto inquietante. Sarà dura da guardare. E probabilmente sarà la mia maschera preferita che abbia mai costruito. Contiene piccoli frammenti di cose che mi hanno incuriosito e anche pezzi delle maschere che ho avuto in passato. Avrà una specie di terrore demoniaco, mettiamola così".

Qualche settimana fa il rocker americano aveva anticipato ulteriori dettagli, sostenendo che avrebbe addirittura fatto paura ai bambini: "La mia nuova maschera spaventerà i bambini, cazzo! È così pesante, amico mio. È davvero scomoda. Ha spaventato anche mia moglie. Non voleva guardarla! E pensa che adora le cose pazze di quel genere. È stato come 'Mi dà davvero fastidio, metti via quella foto!'".