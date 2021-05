KISS, Gene Simmons compra casa vicino a Las Vegas. La foto della villa da 8 milioni di dollari

Secondo quanto riportato dal magazine online americano TMZ Gene Simmons, il leggendario bassista dei KISS, avrebbe comprato casa in Nevada. Dopo la decisione di abbandonare la California dopo più di trent'anni a causa di una pressione fiscale ritenuta troppo elevata, il rocker avrebbe scelto come "nuova casa" lo stato del Nevada e nello specifico nelle vicinanze di Las Vegas.

Simmons avrebbe acquistato da qualche settimana una nuova bellissima villa appena fuori Las Vegas per 8,2 milioni di dollari. La magione comprende sei camere da letto, otto bagni ed è sviluppata su una superficie di 1021 metri quadrati. All'interno è presente anche un laghetto con delle carpe koi, pareti di vetro e stanze con vista sull'intera valle che ospita la città del peccato.

Gene Simmons Buys Vegas Mansion After Vowing to Leave California https://t.co/fwkXuyfMyy — TMZ (@TMZ) May 29, 2021

Parlando della decisione, insieme alla moglie Shannon, di vendere la loro storica casa di Beverly Hills e trasferirsi a tempo pieno nello stato del Nevada, Gene ha detto: "Dentro la nostra bella casa di Beverly Hills abbiamo cresciuto i nostri due figli, che ora sono cresciuti e hanno comprato le loro case sulle colline di Hollywood. È tempo per me e Shannon di andare via da Los Angeles e dalla California. Quindi ci trasferiremo in Nevada. È un periodo molto triste ma anche felice. È triste perché abbiamo cresciuto il nostro bambini in questa splendida casa, ma è anche un momento felice perché entriamo nella fase successiva. Quindi niente più tour bus delle celebrità davanti alla porta, niente più mappe delle star di Hollywood".