Iron Maiden, Bruce Dickinson ha finalmente uno smartphone: "da oggi in poi la mia vita farà schifo"

Bruce Dickinson, voce e simbolo degli Iron Maiden e anche pilota dell’aereo che porta la band in tour in giro per il mondo, il leggendario Ed Force One ha raccontato di aver iniziato ad usare per la prima volta uno smartphone: «E da oggi in poi la mia vita farà schifo» ha detto durante un’intervista con Radio Planet Rock.

A 62 anni, nonostante sia uno dei musicisti più colti nel rock, oltre che un esperto di tecnologia aerospaziale (nel 2005 ha condotto su Discovery Channel una serie in cinque puntate sulla storia dell’aviazione, Flying Heavy Metal, nel 2008 ha pilotato un volo che riportava in Inghilterra un gruppo di militari della RAF dall’Afghanistan nel 2010 ha portato la squadra di calcio del Liverpool F.C. ad una partita in trasferta in Italia) non ha mai voluto uno smartphone. Ha ceduto solo per la fondazione benefica Heavy Metal Truants che in Inghilterra raccoglie fondi per diversi enti in favore dell’infanzia, da Save he Children a Teenage Cancer Trust, fondata nel 2012 dal manager degli Iron Maiden Rod Smallwood e dall’ex direttore della rivista Metal Hammer Alexander Milas.

«Circa un anno fa ho ricevuto questo smartphone dall’ufficio degli Iron Maiden» ha spiegato a Planet Rock, mostrando peraltro un modello di Nokia piuttosto antiquato, «Ho detto grazie, l’ho messo via e non l’ho più toccato. Poi mi hanno detto che per aiutare Heavy Metal Truants dovevo accenderlo per registrare tutti i miei spostamenti tramite un app l’ho fatto e quindi eccomi qui». Bruce Dickinson parteciperà alla manifestazione ciclistica che viene organizzata ogni anno da Heavy Metal Truants: 281 chilometri da percorrere in bicicletta da Londra al leggendario Donington Castle vicino al circuito automobilistico dove si svolge il Download Festival (e dove per anni c’è stato il Monster of Rock in cui gli Iron Maiden hanno fatto un concerto storico nel 1992 davanti a 80.000 spettatori). Di solito la corsa in bicicletta dura due giorni, ma con la nona edizione del Download 2021 posticipata al 2022, quest’anno i partecipanti si sfideranno a distanza e potranno scegliere tra varie prove da completare in un periodo di 12 giorni dal 24 maggio al 4 giugno: camminare per 56 chilometri, o percorrere 1000 miglia (circa 1600 chilometri) in bicicletta. «Sono pronto ad unirmi agli Heavy Metal Truants per raccogliere fondi per queste eroiche fondazioni benefiche per bambini» ha detto Bruce Dickinson, «Dato che i tour sono ancora lontani, non c’è una ragione valida per non partecipare, e voi dovreste fare lo stesso! Invito tutti i fan, le band e i lavoratori del mondo della musica ad unirsi a me nella corsa virtuale verso il Download. Ogni singolo penny conta». L’anno prossimo la corsa verso il Download Festival non sarà più virtuale: gli Iron Maiden saranno headliner dell’edizione 2022 insieme a Biffy Clyro e Kiss.