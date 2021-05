I Metallica pubblicano alcuni indizi su una nuova edizione del Black Album per il 30° anniversario. Guarda il video

I Metallica hanno lanciato dei segnali attraverso i propri social su una possibile riedizione speciale dell’album Metallica del 1991 che ha svoltato il suono del rock americano portando il metal nel mainstream ed è entrato nella storia con il nome di The Black Album. Una copertina nera senza titolo, con solo il logo della band, dodici canzoni e sedici milioni di copie vendute in America, dove va al numero uno in classifica e ci rimane un mese (segna anche un record rimanendo per 550 settimane nella Billboard 200 Chart), debuttando al primo posto anche in altri dieci paesi nel mondo.

Qualche giorno fa i Metallica hanno condiviso un video in cui suonano Wherever I May Roam durante un concerto del tour del Balck Album a San Diego nel 1992, accompagnato dalla prima strofa: “E la strada diventò la mia sposa”. A scatenare la curiosità dei fan sono stati due hashtag, #BlackAlbum2021 e #ComingThisFall (in arrivo il prossimo autunno) quest'ultimo poi è stato rimosso. Nel 2017 i Metallica avevano annunciato di aver iniziato a lavorare alle edizioni rimasterizzate di due album …And Justice for All…del 1998 e Metallica del 1991 e avevano chiesto anche l’aiuto dei fan per raccogliere materiale inedito. Nel 2018 hanno pubblicato la riedizione celebrativa dei 30 anni di ..And Justice for All. The Black Album è uscito il 12 agosto del 1991, l’anniversario si avvicina e forse i Metallica stanno preparando una grande sorpresa. Intanto si preparano a tornare sul palco per due date al Louder Than Life Festival di Louisiville, Kentucky il 24 e 26 settembre.