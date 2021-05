Chester Bennington, sarà pubblicato il brano "Crazy" registrato con Slash nel 2010. Ascolta QUI il primo estratto!

Durante le session del suo primo album solista Slash ha fatto una collaborazione con Chester Bennington dei Linkin Park che è rimasta inedita fino ad oggi. Il pezzo si intitolava Crazy ma è stato registrato da Slash con il titolo di Doctor Alibi insieme a Lemmy dei Motörhead, uno dei tanti ospiti straordinari dell’album “Slash” uscito nel 2010.

Il produttore dell’album e collaboratore di Slash Big Chris Flores ha ritrovato un nastro con un estratto della canzone cantata da Chester Bennington, ha suonato una linea di basso e remixato la batteria e ha annunciato che lo pubblicherà online come singolo benefico in favore di 320 Changes Direction la fondazione contro il disagio mentale creata dalla moglie di Chester Bennington, Talinda Bennington.

Slash ha ricordato la collaborazione nel 2018 in un’intervista con Variety: «Quando ho fatto il mio primo album ho suonato con tantissimi musicisti e per varie ragioni alcuni di loro non sono finiti nella versione definitiva, uno di questi è Chester. Aveva un accordo con i Linkin Park e quindi ho registrato con Lemmy ma ho fatto in modo di far avere il nastro alla sua famiglia». Tra marzo e novembre del 2010 ai Barefoot Recording Studios di Los Angeles passano in tanti: Ozzy Osbourne, Kid Rock, Iggy Pop, Chris Cornell, Myles Kennedy, Ian Astbury dei The Cult, Fergie dei Black Eyed Peas e Adam Levine dei Maroon Five. Slash ha rivelato che oltre a Chester Bennington, avrebbe voluto avere tra gli ospiti anche il suo amico Michael Monroe, cantante degli Hanoi Rocks e addirittura Thom Yorke: «Mi sarebbe piaciuto chiederlo di Saint is a Sinner Too, ma ero troppo nervoso all’idea di chiamarlo». Il suo metodo per coinvolgere gli artisti come ha raccontato lui stesso era: «Fare una lista di nomi, registrare un demo presentabile delle canzoni e poi mandargliele. Mi hanno risposto tutti». Il brano con Chester Bennington è rimasto inedito a lungo, ma Slash ha sempre detto che non aveva bisogno di niente per essere pubblicato:

«Musicalmente è simile alla versione che ha registrato Lemmy, ma il testo è molto più commovente. Non vedo l’ora che tutti possano ascoltarlo».

Grazie al lavoro di Big Chris Flores, presto sarà possibile.

Ascolta qui il primo minuto: