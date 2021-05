Alanis Morissette ha pubblicato ufficialmente "Rest", la canzone che dedicò a Chester Bennington. Ascoltala qui

Nel 2017 la tragica scomparsa di Chester Bennington sconvolse il mondo della musica e accese le coscienze di molti nei riguardi dell'aiuto alle persone che soffrono di depressione. Durante il concerto tributo tenuto dai Linkin Park in memoria del loro leggendario frontman la cantautrice canadese Alanis Morissette salì sul palco con una canzone nuova, scritta appositamente per accendere la luce del mondo sui problemi mentali, che quella sera decise di dedicare a Chester. In occasione del National Mental Health Action Day, la rocker ha deciso di pubblicare ufficialmente la canzone.

Il brano è stato scritto da Alanis Morissette e Michael Farrell e quella sera, facendo ascoltare la demo ai Linkin Park, decise di eseguirla per la prima volta in assoluto.

"Oggi è il #MentalHealthAction Day... e voglio condividere con tutti voi una canzone intitolata Rest, scritta appositamente per quelli che tra noi lottano contro la depressione e l'ansia, l'isolamento, l'idea del suicidio e la profonda disperazione in cui la malattia mentale può immergerci", ha spiegato la rocker canadese in una dichiarazione che accompagna il brano.

Al concerto tributo in memoria di Chester Bennington del 2017, Alanis si rivolse al pubblico con queste parole: "Ci sono state molte denigrazioni contro le persone che soffrono di depressione e dipendenze, che sono state abusate, che sono state sotto gli occhi di tutti e sono state prese in giro. [...] È un viaggio estremamente isolante e stimolante da attraversare e quindi da parte mia voglio solo offrire a tutti la mia empatia per le persone che sono tra voi nel pubblico e per tutti coloro che questa sera si sentono in lutto in tutto il mondo".