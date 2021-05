Queen, Brian May è stato operato agli occhi. Le foto e il racconto del chitarrista

Il chitarrista dei Queen Brian May ha subito un intervento chirurgico all'occhio sinistro. Il rocker ha raccontato la sua esperienza tramite una serie di post su Instagram.

"One Vision! Tutto pronto e in attesa... di un piccolo intervento chirurgico agli occhi", ha spiegato il 73 enne su Instagram pubblicando una fotografia che lo ritraeva in ospedale e in camice. "Sono in buone mani. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Dovrebbe svolgersi in procedura di day hospital... la mia concentrazione e la mia visione periferica dovrebbero migliorare un po'".

Brian May non ha reso note le motivazioni dell'intervento, ma sembra che sia andato tutto bene e in tempi molto brevi: appena due ore dopo l'intervento il chitarrista ha pubblicato una nuova immagine con una vistosa benda sull'occhio sinistro (l'immagine pubblicata da May dovrebbe essere specchiata).

"E... fatto!! Non ho davvero sentito nulla", ha scritto May nella didascalia della foto caricata su Instagram, "l'operazione ha richiesto circa 20 minuti. Tutto è stato fatto con anestesia locale e una leggera di sedazione. Sono rimasto cosciente durante tutta l'operazione operazione, sono davvero colpito da questa procedura straordinaria".

L'operazione all'occhio sinistro è solamente l'ultimo degli interventi subiti dal chitarrista negli scorsi mesi: nel maggio 2020, venne ricoverato in ospedale dopo essersi strappato i muscoli della gamba "Gluteus Maximus" facendo giardinaggio. Successivamente si è scoperto che il dolore era in realtà il risultato di un nervo sciatico compresso. Più o meno nello stesso periodo, il chitarrista dei Queen ha rivelato anche di essere sopravvissuto a un attacco di cuore, che in seguito è stato complicato dalla da una reazione avversa ai farmaci che gli ha provocato una violenta e pericolosa emorragia allo stomaco.