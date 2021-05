Queen, Brian May e Roger Taylor: "non pubblicheremo del materiale inedito con Adam Lambert finche tutto non sarà perfetto"

In occasione di un’intervista per il podcast di Spotify ‘Rock This With Allison Hagendorf’, Brian May e Roger Taylor dei Queen hanno parlato dei loro progetti per realizzare nuova musica.

I rocker inglesi artisti hanno confermato di essere stati sul punto di pubblicare dei pezzi inediti, con la voce di Adam Lambert, ma di aver poi messo tutto in stand-by, perché il materiale non li soddisfaceva completamente.

“Sì, ci siamo divertiti un po’ – ha ammesso May – Non abbiamo concluso nulla che ci soddisfacesse appieno. Deve essere tutto perfetto, deve essere grandioso, se pubblichiamo qualcosa… ad ogni modo, sì, potrebbe succedere”.

Anche Taylor è dello stesso parere: “Mi piacerebbe molto che accadesse ma, come ha detto Brian, deve essere tutto perfetto. Non può essere qualcosa di ordinario, penso ci rimarremmo male se uscisse qualcosa e tutti dicessero “Mmmm…” deve essere tutto ottimo”.

Le due leggende dei Queen, però, hanno sottolineato come questa decisione non dipenda da Adam Lambert che, al contrario, è una vera e propria benedizione, per la band: “Io lo chiamo G.F.G., the Gift from God (regalo di Dio ndr) – ammette May – perché è qualcosa che non stavamo davvero cercando. Ma in qualche modo lui era lì”. Anche Taylor non risparmia le lodi nei confronti del cantante: “Adam è un talento eccezionale, non posso parlare sufficientemente bene di lui. La sua voce è seconda a quella di nessuno. Finora, lavorare insieme è stato un vero piacere e continueremo a farlo”.

Per May, inoltre, uno dei punti forti di Lambert, oltre alla voce pazzesca, è il suo atteggiamento di rispetto nei confronti del compianto Freddie Mercury: “Adam non imita Freddie, in nessun modo, ma è in grado di elevare ogni singolo pezzo, nelle sue interpretazioni, trasformandolo in qualcosa di nuovo. […] nessun altro avrebbe potuto rimpiazzare quel vuoto”.

Le sessioni di registrazione dei pezzi – per ora – abbandonati, a quanto pare hanno avuto luogo a Nashville, durante un tour statunitense della band.