I Pearl Jam lanciano un generatore automatico di scalette (ascoltabili e disegnate con la calligrafia di Eddie Vedder). Provalo qui

Negli scorsi giorni i Pearl Jam hanno lanciato il portale deep.pearljam.com, un vero e proprio servizio di streaming online contenente migliaia di brani e centinaia di concerti della band di Eddie Vedder, gratuitamente fruibili da tutti i fan previa iscrizione (gratuita) sul portale. Un servizio che consente a tutti gli appassionati della band di Ten di poter accedere a bootleg e registrazioni ufficiali dei concerti più belli della loro carriera e rivivere momenti indimenticabili live della band di Seattle.

Deep non è l'unica novità pubblicata dai Pearl Jam negli ultimi giorni. Il gruppo ha lanciato anche un sito che consente a tutti i fan di creare la loro setlist personalizzata o autogenerata, con la possibilità di poterla ascoltare direttamente dal portale o di condividerne l'immagine sui principali social media.

L'utilizzo è molto semplice, basta collegarsi al sito generator.pearljam.com, inserire il proprio nome, la città in cui avreste voglia di suonare (o in cui vi trovate) e scegliere se usufruire di una playlist autogenerata o personalizzata. Se scegliete la seconda opzione, quella della playlist personalizzata, si aprirà un'interfaccia in cui poter scegliere fino a 24 canzoni dall'archivio della band.

Provala QUI o clicca sull'immagine per andare direttamente al sito deep.pearljam.com.