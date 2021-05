Birra: in arrivo la nuova linea degli Iron Maiden, la Hellcat! Tutti i dettagli

Dopo la fortunata linea denominata Trooper gli Iron Maiden hanno annunciato la loro nuova birra, la Hellcat!

La nuova bionda a marchio Maiden arriverà sul mercato il prossimo autunno e sarà prodotta dalla band di Steve Harris e Bruce Dickinson in collaborazione con il birrificio BrewDog, uno dei principali produttori di birra artigianale a livello mondiale.

"Siamo entusiasti di collaborare con una rock band di fama mondiale come gli Iron Maiden", ha affermato James Watt, CEO e co-fondatore della BrewDog, "gli Iron Maiden, come BrewDog, hanno mantenuto il loro spirito di indipendenza per tutta la loro incredibile carriera. La Hellcat è una India Pale Lager con un aspetto torbido e dorato, una birra epica degna di questa collaborazione".

La Hellcat, che avrà una gradazione alcoolica di sei gradi, ha un sapore agrumato e decisamente maltato: "ho cercato il partner perfetto per portare una birra fresca e buona negli Stati Uniti", ha dichiarato il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson, "ho sempre apprezzato la BrewDog, non solo per le loro birre, ma anche per il loro atteggiamento e stile. Quando ho incontrato il team di BrewDog, abbiamo scoperto che il rispetto è reciproco e che potevamo creare insieme una birra innegabilmente unica". La Hellcat sarà prodotta e resa disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Gli interessati potranno acquistare la birra tramite il sito del birrificio BrewDog e tramite distributori e rivenditori selezionati.