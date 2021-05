Nirvana, i capelli di Kurt Cobain sono stati messi all’asta partendo da una base di 2500 dollari. Guarda le foto

Una ciocca di capelli appartenuti a Kurt Cobain è all’asta online, a partire dalla notte del 7 maggio.

Il feticcio fa parte di un tesoretto denominato Amazing Music Auction (Vol.1) e messo all’asta da IconicAuctions. Altri memorabilia compresi in questo lotto arrivano da nomi come The Beatles, Cream e Van Halen. I capelli del compianto leader dei Nirvana partono da una base d’asta di 2.500$ e sul sito è ora possibile registrarsi e provare ad accaparrarseli.



La descrizione ufficiale dichiara: “Questo articolo, unico nel suo genere, […] è accompagnato da un impeccabile certificato di provenienza, comprese delle foto di Kurt in posa con la donna che ha tagliato questi capelli, con le forbici in mano”.



La donna in questione è Tessa Osbourne: lei e il frontman dei Nirvana si sarebbero conosciuti in Inghilterra, durante il tour a supporto di Bleach e per un po’ si sarebbero frequentati. Il taglio avvenne proprio nel 1989 a Birmingham, in occasione di una delle date live, il 29 ottobre. Tessa avrebbe tenuto la ciocca perché conscia che Kurt sarebbe diventato qualcuno. Dopo la sua morte, la regalò all'artista di Seattle Nicole DePolo.



La casa d’aste specifica: “Tessa ha presentato all'artista di Seattle Nicole DePolo […] la borsa originale, con una nota di provenienza scritta a mano, '29 / 10/89. Tess ha tagliato i capelli di Kurt a Birmingham, Inghilterra, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU”.

Oltre a questa certificazione e alle foto che testimoniano il momento del taglio, non manca un affidavit di DePolo che testimonia ulteriormente la provenienza di questi capelli e che racconta la relazione tra Kurt e Tessa: “Quando si tratta di Kurt, Tessa era un po’ come Astrid Kirchherr per i Beatles: la donna che gli aveva fatto il suo iconico taglio di capelli”.