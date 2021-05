I Red Hot Chili Peppers vogliono vendere il loro catalogo musicale per oltre 140 milioni di dollari!

Secondo alcune fonti in arrivo dagli USA i Red Hot Chilli Peppers venderanno il loro intero catalogo per circa 140 milioni di dollari. La band di Anthony Kiedis avrebbe già chiuso l’accordo, lo riferisce Billboard, con il fondo di investimento britannico Hipgnosis Songs Fund. Creato da Merck Mercuriadis and Nile Rodgers nel 2018, il fondo possiede già l'intero catalogo del chitarrista Lindsey Buckingham dei Fleetwood Mac e il 50%, pari a 1.180 canzoni, della raccolta musicale di Neil Young.

L’acquisizione del repertorio dei Red Hot Chili Peppers, compresi successi planetari come Californication, Under The Bridge e Give It Away, sarebbe l’accordo economicamente più alto mai chiuso tra un artista e il fondo in questione.

Intanto, la band di Los Angeles continua a lavorare su nuova musica, come confermato da Chad Smith durante una chiacchierata sul canale radiofonico statunitense New York's Q104.3. All’inevitabile domanda riguardante i piani imminenti del gruppo, in vista di una ripresa delle attività post pandemia, il batterista ha scherzato sul fatto che su di lui ci fosse un “ordine di silenzio” imposto, per evitare che spifferasse troppo sui progetti in corso, e che durante i meeting su Zoom a lui non venisse detto molto!

Nonostante tutto, Smith ha confermato l’arrivo di un nuovo album: “Qualcosa sta arrivando. Stiamo tornando per voi. Questo posso dirlo, stiamo facendo un disco, stiamo creando musica nuova ed è davvero esaltante. Non so quando uscirà, ma non vediamo l’ora che la gente la possa ascoltare e non vediamo l’ora di esibirci live per le persone, così come tutti coloro che sentono la mancanza di quelle esperienze”.