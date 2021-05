KISS, in arrivo il live Off The Soundboard: Tokyo 2001! Tutte le info

L'11 giugno i KISS pubblicheranno il ‘bootleg live ufficiale’ Off The Soundboard. Il concerto è stato registrato il 13 marzo 2001 al Tokyo Dome, in presa diretta dal mixer e sarà disponibile in su vinile nero 3 LP, doppio CD e in digitale (download e streaming).



Tokyo ha da sempre ricoperto un posto di particolare importanza in tutta la KISStory e Off The Soundboard: Tokyo 2001 è una fotografia dei KISS all’interno dell’affollata venue con i suoi 55.000 spettatori: la quintessenza dell’esperienza dal vivo dei KISS, con brani classici come I Was Made for Lovin' You, Heaven's On Fire, Rock & Roll All Nite e Detroit Rock City, ma anche rarità come I Still Love You tratto dall’album del 1982 Creatures Of The Night.

La tracklist del concerto è una vera e propria celebrazione dell'eredità musicale della band composta dai co-fondatori Paul Stanley e Gene Simmons, insieme ad Ace Frehley alla chitarra ed Eric Singer alla batteria.



I KISS sono riconosciuti a livello mondiale come una delle più grandi band dal vivo di tutti i tempi e hanno realizzato quello che è universalmente considerato il miglior album live di sempre, certificato oro nel 1975 e numero 9 nella classifica Billboard: “Alive!”. KISS - Off The Soundboard prosegue nella leggendaria eredità di album dal vivo della band, documentando la spettacolare stravaganza tipica di un concerto dei KISS. La band, che ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo, ha dichiarato che questo tour è dedicato ai milioni di fan dei KISS.



LA TRACKLIST DEL DOPPIO CD

CD1

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

5. I Love It Loud

6. Firehouse

7. Do You Love Me

8. Calling Dr. Love

9. Heaven’s On Fire

10. Let Me Go Rock & Roll

11. Shock Me / Guitar Solo

12. Psycho Circus

CD2

1. Lick It Up / Bass Solo

2. God Of Thunder / Drum Solo

3. Cold Gin

4. 100,000 Years

5. Love Gun

6. I Still Love You

7. Black Diamond

8. I Was Made For Lovin’ You

9. Rock And Roll All Nite