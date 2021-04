Ozzy Osbourne ha già registrato 15 canzoni inedite per il nuovo album: "Scrivere questo disco mi ha tenuto in vita!"

Ozzy Osbourne ha rivelato a Metal Hammer di essere al lavoro su un prossimo nuovo album. Questo lavoro, a detta del frontman dei Black Sabbath, l’avrebbe tenuto in vita durante questi due anni.

“Ho completato 15 tracce – ha dichiarato Ozzy – Questo mi ha tenuto in vita, sai. In questi ultimi due anni sono stato in uno stato terribile, tra l’incidente (il cantante è caduto in casa nel 2019, con conseguenze piuttosto gravi ndr) e poi la pandemia. Mi ha fatto restare sano. Avevo bisogno di questa musica”.

Osbourne sta lavorando a questo album, il seguito di Ordinary Man del 2020, con il produttore Andrew Watt che, qualche mese fa, aveva già affermato a Guitar World di essere a buon punto, nella creazione del disco: “Siamo quasi a metà. Ci sono delle canzoni che durano anche otto o nove minuti, sono dei viaggi pazzeschi. Sono molto eccitato a riguardo!”.

Non mancheranno gli ospiti, di tutto riguardo: anche se i nomi non sono stati ufficialmente confermati, si parla della partecipazione di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Robert Trujillo dei Metallica, così come di Taylor Hawkins dei Foo Fighters.

Il titolo rimane ancora sconosciuto ma, secondo Ozzy, i lavori sono quasi al termine: “Ho faticato un po’ ma, senza ombra di dubbio anche se lentamente, ci siamo quasi. La mia unica preoccupazione al momento è quella di terminare questa dannata cosa! Abbiamo gli stessi tempi di produzione della volta scorsa, quindi ci saranno delle similitudini. Dovete solo aspettare, vediamo cosa ne penserete”.

Il No More Tours 2, già posticipato più volte a causa prima della salute del cantante e poi, ovviamente, della pandemia, vede ora una carrellata di date, tutte nel 2022. Per quanto riguarda l’Italia, appuntamento alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), per l’8 febbraio 2022.