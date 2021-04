Green Day: UFFICIALE in concerto a Milano e Firenze il 15 e 16 giugno 2022. Tutte le info

Le due tappe italiane del tour dei Green Day, originariamente previste il 10 giugno 2020 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI San Siro) e l’11 giugno 2020 a Firenze Rocks (Visarno Arena), poi riprogrammate al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021 presso gli stessi luoghi dell’evento, saranno riprogrammate nelle seguenti date:

15 giugno 2022 – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

16 giugno 2022 – Firenze Rocks – Visarno Arena

Confermata la presenza dei Weezer che apriranno gli show dei Green Day in entrambe le date.

BIGLIETTI

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > https://www.livenation.it/show-updates



I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/, https://www.vivaticket.com/ e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio è la radio ufficiale