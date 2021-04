Johnny Depp: in arrivo tre documentari sul suo caso giudiziario!

Secondo quanto riferito dal magazine inglese NME i recenti problemi legali di Johnny Depp con l'ex moglie Amber Heard sarebbero diventati il soggetto di tre nuovi documentari in lavorazione negli USA e nel Regno Unito. L’attore, l'anno scorso, ha perso la causa per diffamazione contro il quotodiano inglese The Sun. Depp aveva citato in giudizio il News Group Newspapers (NGN) e l'editore esecutivo del The Sun, Dan Wootton, per un articolo dell'aprile 2018 che lo accusava di violenza domestica nei confronti della Heard.

Si legge sul The Sun: "Sarà una visione straziante per Depp, che probabilmente vorrebbe che questa intera disastrosa saga sparisse. Ma la storia di come un multimilionario che vale oro al botteghino sia stato l'autore della sua stessa caduta è un argomento troppo sensazionale per non essere esplorato".

A seguito del verdetto della corte inglese all'attore è stato negato il permesso di appellarsi al caso per diffamazione contro NGN, con gli avvocati di Depp che hanno affermato che "Johnny non vede l'ora di presentare la prova completa e inconfutabile della verità" in un altro caso per diffamazione in corso negli Stati Uniti.