Alice Cooper, è stato pubblicato un album con le sue canzoni in versione ninna nanna! Ascoltalo qui

Da oggi anche i bimbi dei rocker più appassionati possono imparare le basi del nostro genere musicale preferito partendo dalle ninne nanne! È stato pubblicato un album di cover con alcune canzoni di Alice Cooper in versione ninna nanna dal titolo "Lullaby Versions Of Alice Cooper". La compilation contiene, in versione dolcissima e strumentale, alcuni dei più grandi successi del Re dello Shock Rock tra cui Poison, School’s Out, Welcome To My Nightmare e No More Mr. Nice Guy.

L'album è stato prodotto da Twinkle Twinkle Little Rockstar, una società che ha già pubblicato alcune raccolte di ninne nanne con brani dei Ghost, dei Faith No More e di tanti altri.

Ascolta qui l'album Lullaby Versions Of Alice Cooper:

SCALETTA:

01. Poison

02. School's Out

03. No More Mr. Nice Guy

04. I'm Eighteen

05. Feed My Frankenstein

06. He's Back (The Man Behind The Mask)

07. Billion Dollar Babies

08. How You Gonna See Me Now

09. Only Women Bleed

10. I Never Cry

11. Under My Wheels

12. Welcome To My Nightmare