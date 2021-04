Roger Waters: annunciate le nuove date del tour. Al momento manca l'Europa. Guarda il trailer video

Roger Waters ha annunciato le nuove date del suo This Is Not a Drill Tour, originariamente previsto per il 2020 ma posticipato, ovviamente, a causa della pandemia da Covid-19. I concerti, al momento, si terranno tutti negli USA e in Canada nel corso del 2022 a partire dal 6 luglio (a Pittsburgh), fino ad arrivare all’ultima data, quella di Dallas prevista per l’8 ottobre. In tutto ci saranno 36 concerti, per quello che si preannuncia un vero e proprio show in pieno stile Roger Waters.

I live sono stati descritti come spettacoli a tutto tondo, con un mix di musica e immagini. Lo stesso Roger Waters ha presentato il tour come “Uno stupefacente atto di accusa contro la distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere, e un invito all'azione per amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta casa”.





Nel nuovo video teaser di accompagnamento al lancio delle nuove date, l’artista dichiara: “This Is Not A Drill sarà uno spettacolo rock and roll riguardo il fatto che, se questa è la fine delle nostre vite, siamo sull’orlo del precipizio. E con una piccola spinta, potremmo tutti diventare la storia di ieri!”.

Waters suonerà i grandi successi dei Pink Floyd, quelli appartenenti alla “golden era” del gruppo, così definita dallo stesso cantante, così come nuovi brani. “Parole e musica – afferma Waters – lo stesso autore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo hurrah! Wow! Il mio primo tour d’addio! Non perdetevelo. Con amore, R.”.