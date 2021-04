Patti Smith lancia la sua nuova newsletter: The Reader Is My Notebook. Tutte le info

Patti Smith ha annunciato su Instagram il lancio della sua nuova newsletter dal titolo The Reader Is My Notebook in collaborazione con la piattaforma Substack. La leggenda del rock ha spiegato che il nuovo progetto sarà inviato settimanalmente e conterrà riflessioni, poesie, musica e commenti.

"Scrivere è quello che faccio e lo faccio dall’età di dodici anni, immaginandomi Jo March (la protagonista di Piccole Donne). Meditazioni, romanzi gialli e poesie, nascosti in pile di quaderni, scritti in ogni fase della vita. Ora, in tempo dei pandemia, isolati dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi di lavoro, stiamo reinventando la nostra vita", ha raccontato Smith sulla pagina web della newsletter.





"In collaborazione con Substack ho intenzione di interagire attivamente con una community di persone che abbia voglia di riflettere insieme. Ogni settimana invierò agli iscritti frammenti di poesia, musica e riflessioni su qualsiasi argomento che trovi la sua strada dal pensiero alla penna, notizie della mente, pezzi di questo mondo, per tutti".

Sarà invece a pagamento The Melting, un racconto inedito iniziato il 7 aprile dello scorso anno e scritto nel corso della pandemia. Le puntate di The Melting saranno fruibili ogni martedì al costo di 7 dollari al mese o 70 dollari all'anno.

"Nel mio mondo Substack, spero che tu, caro lettore, sarai il mio taccuino", ha detto ancora Patti, che ha recentemente annunciato una performance speciale all'aperto a New York come parte del Kaatsbaan Cultural Park's outdoor Spring Festival per celebrare l'80° compleanno di Bob Dylan. Si esibirà insieme Tony Shanahan il 22 maggio prossimo.

