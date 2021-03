I Foo Fighters sarebbero i protagonisti di un prossimo film horror diretto dal regista BJ McDonnell

I Foo Fighters potrebbero arrivare sui grandi schermi in un loro film horror.

È quanto sarebbe stato dichiarato da più fonti e riportato dal portale Bloody Disgusting, che riferisce che la band di Dave Grohl sarebbe protagonista di una commedia horror prodotta dalla Universal Pictures.

Ecco quanto dichiarato dal sito Bloody Disgusting:

"Il film sarebbe stato girato in gran segreto durante la pandemia, ci è stato detto che sarà diretto dal regista di Hatchet III BJ McDonnell e che nel film potrebbero esserci dei cameo stellari".

Tuttavia la fonte ci tiene a utilizzare il condizionale, sottolineando che a tal proposito non è ancora stato confermato dai diretti interessati (né smentito): "Questa notizia deve essere ancora confermata, ma proviene da una fonte attendibile. Vi aggiorneremo di conseguenza man mano che ne sapremo di più o arriveranno ulteriori conferme".

Secondo la fonte potrebbe richiamare lo stile e lo schema già esplorato nel 1978 quando la band di Gene Simmons e Paul Stanley pubblicò la pellicola (e serie) KISS Meets the Phantom of the Park ma horror e in versione Foo Fighters.

Per capire meglio lo stile del regista BJ McDonnell ecco il trailer del suo horror Hatchet III: