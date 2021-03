Gli Offspring incoraggiano i fan a vaccinarsi cambiando il testo di Come Out And Play: "You gotta go get vaccinated". Ascoltala qui

La pandemia causata dal covid-19 ha portato il mondo intero in situazione inimmaginabile fino a pochi anni fa, in cui non è solo la crisi sanitaria a fare paura ma anche quella sociale e umana, messa davvero a dura prova dopo più di un anno di restrizioni, chiusure e limitazioni. L'unica via di uscita al momento sembra la massiccia campagna vaccinale in tutto il mondo e per esortare le persone a sottoporsi all'immunizzazione sono scese in campo anche le rockstar.

Non è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione con protagonisti i nostri rocker preferiti, semplicemente gli Offspring, che da sempre fanno dell'ironia e della parodia la loro forza comunicativa, hanno deciso di cambiare il testo del loro brano Come Out And Play pubblicando una versione leggermente modificata sui social: il verso "Keep 'Em Separated" (teneteli lontani) è diventato "You Gotta Go Get Vaccinated" (devi andare a farti vaccinare)

"Ciao a tutti! Siamo Dexter e Noodles. Sapete, ogni volta che ci troviamo parliamo di quanto non vediamo l'ora di uscire e suonare di nuovo. E lo sentiamo anche da voi ogni giorno, che ci tenete farci sapere che non vedete l'ora di tornare a vedere i concerti! Ma dobbiamo dirlo... i concerti dal vivo non torneranno finché non vi farete vaccinare. Così abbiamo pensato di divertirci un po' con una delle nostre vecchie canzoni. Dateci un'occhiata!"