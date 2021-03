I Greta Van Fleet hanno pubblicato il nuovo singolo Broken Bells. Ascoltalo qui

I Greta Van Fleet hanno pubblicato un nuovo inedito estratto dall'album The Battle At The Garden's Gate, in uscita il prossimo 16 aprile.

Si tratta di Broken Bells, ballata dai temi epici che amplia ulteriormente i temi e le sonorità affrontate dalla giovane band del Michigan all'interno del nuovo attesissimo album di inediti.

I richiami al rock anni '70 sono più palesi che mai, anche se probabilmente il gruppo dei fratelli Kiszka sta riuscendo sempre più ad apportare uno stile estremamente personale alle nuove composizioni contenute in questo secondo full lenght dalle altissime aspettative. Una chitarra tagliente e allo stesso tempo armoniosa si alterna a dolci passaggi acustici di Floydiana memoria.

Descritto come "un'evoluzione audace" dall'album del 2018 Anthem of the Peaceful Army, The Battle At Garden's Gate è stato composto in tour e in studio. Per la prima volta nella loro vita i componenti della band, attraverso l'ultimo tour, hanno avuto la possibilità di visitare luoghi a loro sconosciuti in ogni angolo del mondo, incontrando i vari fan e le altre band che con loro hanno condiviso il tour. La band si è da poco trasferita dal Michigan a Nashville, immergendosi nella ricca storia della leggendaria Music City. La fusione di tutte queste esperienze ha aperto loro gli occhi su nuovi mondi fatti di cultura, storia, filosofia e spiritualità, inaugurando un modo completamente nuovo di guardare alla vita e all'approccio verso la loro musica.

The Battle at Garden’s Gate è stato registrato a Los Angeles assieme al produttore Greg Kurstin (Foo Fighters, Paul McCartney, Liam Gallagher)

TRACKLIST:

HEAT ABOVE

MY WAY, SOON

BROKEN BELLS

BUILT THE NATIONS

AGE OF MACHINE

TEARS OF RAIN

STARDUST CHORDS

LIGHT MY LOVE

CARAVEL

THE BARBARIANS

TRIP THE LIGHT FANTASTIC

THEWEIGHT OF DREAMS