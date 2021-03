Mötley Crüe, è morto il papà di Vince Neil. Il ricordo del frontman sui social

Il frontman dei Mötley Crüe Vince Neil piange la morte di suo padre condividendo sui social alcune immagini del loro ultimo periodo insieme. Clois Odell Wharton, è morto venerdì 5 marzo all'età di 83 anni. Il rocker, oltre alle fotografie, ha pubblicato sul suo profilo instagram uno speciale pensiero dedicato a suo papà: "Con il cuore spezzato, mi dispiace dirlo, ma abbiamo perso un uomo bellissimo ieri sera, mio ​​padre Clois Odell Wharton, il nostro adorato 'Odie'".

Il frontman della band aveva perso la mamma un paio di anni fa a causa di un cancro incurabile.

"Se ne è andato serenamente circondato dai propri cari. Aveva 83 anni. Ci mancherai, papà. Divertiti con mamma e Cali in paradiso".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vince Neil (@thevinceneil)

Il cantante nel 1995 perse tragicamente la piccola Skylar, sua figlia, morta a soli quattro anni per un male incurabile. La storia è stata raccontata in maniera straziante anche all'interno del film The Dirt, il biopic dedicato alla storia della band di Los Angeles.