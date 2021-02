Il cameo dei Blink-182 (nudi) nella serie tv Due ragazzi e una ragazza con Ryan Reynolds! Guarda il video

L'attore Ryan Reynolds molto prima di indossare la calzamaglia di Deadpool (2016) e persino qualche anno prima di interpretare l'eterno studente universitario Van Wilder di Maial College (2002), ha ottenuto il ruolo di Michael "Berg" Bergen, uno dei protagonisti della sit-com americana “Two Guys, a Girl and a Pizza Place” (Due ragazzi e una ragazza).



La serie tv di fine anni Novanta durò quattro stagioni sulla ABC. Ad accompagnare i personaggi nel passaggio all'età adulta, nel secondo episodio della terza stagione, appaiono nudi i Blink-182, freschi di video della canzone What's My Age Again?, primo singolo estratto dal terzo album in studio della band, Enema of the State.