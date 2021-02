Red Hot Chili Peppers, Nandi Bushell ha reinterpretato Under The Bridge: la reazione di Flea. Guarda il video

Dopo Foo Fighters, Audioslave, Muse, Slipknot e Led Zeppelin la giovane polistrumentista inglese Nandi Bushell ha messo le mani sul repertorio di una delle più grandi ben californiane di sempre: i Red Hot Chili Peppers.

La piccola musicista ha reinterpretato con una bellissima versione Under The Bridge, il classico della band pubblicato nel 1991 all'interno del loro quinto album Blood Sugar Sex Magik.

Nandi ha così descritto la sua performance e l'affetto nei confronti di questa grandissima canzone: "AMO i red Hot Chili Peppers. Under the Bridge è una delle mie canzoni preferite di una delle mie band preferite! È fantastica esattamente come i musicisti che l'hanno suonata @ flea333, @chadsmithofficial, @johnfrusciante e #anthonykiedis."

La versione del brano pubblicato in reta dalla giovane polistrumentista è stato notato dal grande Flea che ha così commentato la performance: "HO SEMPRE AMATO NANDI!"