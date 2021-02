I Green Day hanno pubblicato il singolo Here Comes The Shock! Il video è una lezione di workout in attesa del ritorno dei concerti

I Green Day hanno pubblicato il nuovo singolo Here Comes The Shock!

La band di Billie Joe Armstrong, dopo aver inizialmente eseguito il brano in esclusiva durante l'incontro di NHL tra Colorado Avalanche e Las Vegas Golden Knights, ha reso disponibile su tutte le piattaforme di streaming online la nuova canzone, pubblicata a quasi un anno di distanza dal precedente lavoro di studio Father Of All....

Nel bel mezzo della pandemia, con lo stop ai concerti e le palestre chiuse, i Green Day corrono in soccorso dei propri fan pubblicando il nuovo video come se fosse una sessione di workout in video lezione, ricordando a tutti quelle che sono le mosse principali e fondamentali da eseguire sotto il palco di un concerto punk-rock. Giusto per non farsi trovare impreparati il giorno in cui riapriranno le arene e gli stadi per i live.

Il video si chiama letteralmente Punk Rock Aerobics e l'insegnante scelta dalla band di Billie Joe Armstrong è Hilken Mancini. Le mosse più belle suggerite dalla coach sono "Skank", "Whack Jack", "Iggy's Punch", "You Be the Star Air Guitar", "Pogo", "Cross Cross", "Circle Jog" e " Rock".

Guarda il video di Here Comes The Shock