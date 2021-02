I Green Day hanno annunciato l'uscita del nuovo singolo Here Comes the Shock. Guarda la foto

I Green Day pubblicheranno un nuovo brano inedito! Nel giorno del quarantanovesimo compleanno del frontman Billie Joe Armstrong, la band di Berkeley ha annunciato l'arrivo del nuovo singolo Here Comes The Shock, che sarà suonato e pubblicato negli USA domenica 21 febbraio e rilasciato nel resto del mondo il giorno successivo.

La band ha inoltre rivelato che eseguirà il nuovo brano durante la partita tra Colorado Avalanche e Las Vegas Golden Knights durante l'NHL Outdoor Games previsto per questo sabato in diretta sulla NBC (ore 21 italiane).

Get ready to rip! New song "Here Comes The Shock" out Sunday in North America + the rest of the world on Monday.



Hear it first during this Saturday's #NHLOutdoors at Lake Tahoe game at 3pm ET on @NBC!! @NHL pic.twitter.com/QSgTJkVgyG