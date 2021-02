Birra: scoperto in Egitto il birrificio più antico del mondo, risale ad oltre 5000 anni fa. Guarda le foto

Anche gli antichi egizi andavano matti per la birra. E l'ultima scoperta arrivata dal deserto nordafricano ne è una delle conferme più belle e sensazionali di sempre.

Un team di archeologi statunitensi, impegnati in uno scavo all'interno di una necropoli nel sud dell'Egitto, hanno scoperto la fabbrica di birra più antica del mondo. Un vero e proprio birrificio, risalente a circa 5000 anni fa, costruito su un'ampia area e diviso in 8 diversi settori, ognuno dei quali conteneva circa 40 botti in terracotta. L'antico stabilimento è stato ritrovato nei pressi della città di Abydos, a circa 450 chilometri da Il Cairo, e secondo gli esperti del ministero del turismo e delle antichità egiziano rappresenterebbe la più antica fabbrica di birra mai scoperta al mondo.

Le foto ufficiali diffuse dal ministero:

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس



The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos pic.twitter.com/tn8N8YQXSL