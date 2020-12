Beer For Life, pub di Los Angeles propone un abbonamento A VITA per bere BIRRA senza limiti

Cosa c'è di più bello al mondo per un amante della birra se non sapere che può berne a vita e senza limiti?

È questa l'iniziativa proposta da una birreria di Los Angeles che, per rientrare probabilmente nei bilanci dell'anno a causa della forzata chiusura per via delle rigide restrizioni causate dall'emergenza coronavirus, ha proposto ai suoi clienti un vero e proprio ABBONAMENTO A VITA.

Il pub, che si chiama MacLeod Ale Brewing Company e si trova a Van Nuys (poco lontano da Los Angeles) ha creato uno speciale abbonamento chiamato Founder’s Club e permetterà ai suoi clienti di bere per sempre all'interno del locale tutta la birra che vorranno spendendo unicamente 2499 dollari.

Un vero e proprio investimento che potrà garantire ai clienti più affezionati della birreria di poter consumare tutta la birra che vorranno all'interno del locale per sempre. Ma ci sono delle regole da seguire per usufruire di questo speciale abbonamento:

- bere una birra alla volta

- non si può offrire la birra contenuta nell'abbonamento agli amici (niente giri gratis)

- la birra va consumata rigorosamente all'interno del pub

- non si può ordinare altra birra se ubriachi

I possessori dell'abbonamento avranno diritto anche ad un particolare sconto sull'asporto (15%) e sulla pizza prodotta all'interno del locale (10%). Per coloro che non se la sentissero di investire 2499 dollari per un abbonamento vitalizio "alla birra", il pub propone anche una soluzione sicuramente più abbordabile che offre ai clienti un abbonamento annuale alla cifra di 999 dollari.