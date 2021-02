Birra, in Giappone ha aperto il pub per bere esclusivamente da soli (a prova di distanziamento sociale). Guarda le foto

Il Giappone è senza alcun dubbio uno dei paesi più attenti alla riservatezza e alla discrezione e, in questo periodo di restrizioni e distanziamento sociale obbligatorio causato dalla pandemia, l'inventiva del popolo del Sol Levante propone una soluzione decisamente intelligente.

Ha aperto nella cittadina portuale di Hakodate, nella provincia di Hokkaido, un particolarissimo pub che propone ai propri clienti una soluzione a prova di timidezza, discrezione e distanziamento sociale.

Il locale è stato organizzato per poter ospitare persone singole le quali possono accomodarsi all'interno di micro salette dotate di tutte le soluzioni possibili, al fine di garantire il totale isolamento del cliente: dalle prese elettriche e USB per la ricarica dei dispositivi elettronici alla rete WiFi fino all'utilizzo di un tablet per effettuare le ordinazioni, riducendo al minimo l'interazione con i camerieri e il personale all'interno del pub.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 一人飲み専門酒場 充電ハイボール (@juden_highball)

Il locale, dal nome Juden Highball (juden significa letteralmente "ricaricarsi"), si propone come il classico izakaya giapponese in cui il cliente può recarsi esclusivamente per bere oppure per consumare anche semplici piatti veloci, chiaramente in totale solitudine e sicurezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 一人飲み専門酒場 充電ハイボール (@juden_highball)

L'idea alla base di questo pub sta facendo parlare moltissimo e in pochi giorni (ha aperto il 5 febbraio) il notizia ha immediatamente fatto il giro del web. Che possa essere un'ideale soluzione per la riapertura anche dei locali nostrani?