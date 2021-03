"Ho inventato l'alcool che non provoca l'hangover". La scoperta di un ingegnere australiano

Hangover, mal di testa e nausea, addio! Secondo un ingegnere australiano la soluzione per divertirsi senza effetti collaterali esiste...e funziona!

Ci troviamo a Sydney in un locale chiamato OPPIL, famoso per la speciale miscela che utilizza nei suoi cocktail che non provocherebbero lo spiacevole hangover del giorno dopo. Il fondatore del locale, l'ingegnere Colin Dahl, ha deciso di far provare la soluzione alcolica da lui inventata ad un giornalista, ospitandolo per un paio di serate all'interno del suo locale, sottoponendolo ad un vero e proprio esperimento.

La prima sera al giornalista è stata offerta una bottiglia di normale tequila, divisa in diversi cocktail, che è stata interamente consumata dall'invitato con la conseguenza di trascorrere una notte da incubo, con tanto di sonno interrotto, secchezza delle fauci e mal di testa. La seconda sera sono stati serviti al giornalista apparentemente gli stessi cocktail ma gli effetti sulla sua salute del giorno dopo sono risultati del tutto differenti: “i drink sembravano un po’ più… densi" ha spiegato l'invitato, "Avevano una consistenza tannica che non avevo avvertito la volta prima, ma li ho scolati praticamente nello stesso lasso di tempo e poi sono uscito dal locale per il mio solito kebab prima di andare a dormire”. Il giorno seguente non si è verificata nemmeno l'ombra di un probabile hangover.

La spiegazione dell'ingegner Colin Dahl: “All'interno dei cocktail aggiungiamo un infuso di uva rossa, sospettiamo che gli antiossidanti si trasferiscano, perché è l’unica cosa che può controbilanciare la tossicità dell’etanolo”. Dahl crede che gli antiossidanti contenuti nell'uva siano in grado di neutralizzare i radicali liberi prodotti dal fegato mentre l’alcol viene smaltito dal corpo, ciò che solitamente causa l’effetto della sbornia.