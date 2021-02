Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic non sanno ancora come festeggiare i 30 anni di Nevermind

Nel corso di una recente interviste Dave Grohl ha parlato dell'imminente trentesimo anniversario di Nevermind dei Nirvana e dei piani per le celebrazioni dell'importante anniversario.

Il secondo leggendario album dei Nirvana è stato pubblicato il 24 settembre 1991 ed è stato il primo con Dave Grohl alla batteria, insieme al bassista Krist Novoselic e al compianto frontman Kurt Cobain.

Durante l'intervista concessa al magazine NME Grohl ha affermato che non ha ancora parlato dell'importante anniversario con Krist Novoselic, ma qualcosa dovrebbe essere organizzato: "Gli anniversari sono divertenti perché avvengono di continuo, ma non ne abbiamo ancora discusso. Sono sicuro però che da qualche parte se ne sta parlando su come celebrare la musica di Kurt trent'anni dopo. Ma non so niente di specifico al momento , davvero non lo so".

Nell'intervista all'ex batterista dei Nirvana è stato chiesto se si fosse mai immaginato l'opinione di Kurt Cobain sui suoi Foo Fighters: "Non me lo sono mai chiesto, e ti dirò il perché. Per 25 fottuti anni è stato qualcosa per cui sono sempre stato giudicato fin dall'inizio, devi capire che questo (il ruolo del leader dei Foo Fighters) è un posto pericoloso in cui trovarsi".