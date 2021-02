Greta Van Fleet, Josh Kiszka: "siamo cresciuti, la nostra musica non suona più come i Led Zeppelin"

Ospiti della trasmissione radiofonica del DJ Zane Lowe Josh e Sam Kiszka, rispettivamente cantante e bassista dei Greta Van Fleet, hanno parlato del loro prossimo album The Battle at Garden's Gate.

Il lavoro, atteso per il prossimo 16 aprile, è il secondo LP completo per la band del Michigan, e vuole dimostrare la crescita del gruppo, pur restando legato alle canzoni del primo disco Anthem of the Peaceful Army. “Esiste nello stesso mondo e si collega allo stesso mondo dell'album precedente – ha dichiarato Sam a Zane Lowe – Ma penso che rappresenti una forma evoluta dei Greta Van Fleet, quelli che sono qui e ora”.

Il frontman Josh Kiszka ha inoltre voluto sottolineare ancora una volta l’importanza dei Led Zeppelin per i Greta Van Fleet. E anche sotto questo punto di vista, i ragazzi hanno maturato una nuova consapevolezza. “Come artisti, non vogliamo essere statici, mai – ha raccontato il cantante – Credo che siamo arrivati a quel punto in cui possiamo finalmente dire Sì, i Led Zeppelin hanno ovviamente una grande influenza su di noi ma allo stesso tempo stiamo facendo della musica che non suona minimamente come i Led Zeppelin”.

Josh ha continuato parlando dell’album: “The Battle at Garden's Gate rappresenta la maturità del sound dei Greta Van Fleet e mostra come i Greta Van Fleet si stanno relazionando al 21° Secolo”.

Il disco sarà un vero e proprio puzzle, secondo il bassista Sam, dove ogni canzone è un pezzo necessario all’equazione finale. I temi si intrecciano tra un brano e l’altro e, inoltre, si collegano a quelli del primo album, in particolare grazie al brano Heat Above, il primo ad essere stato scritto: “La canzone Heat Above – dice Sam – è una sorta di tesi comune in tutto il lavoro. E credo davvero che agisca come un ponte tra l’album precedente e questo. Sono anni che lavoriamo a questa canzone […] e penso che dimostri, in un modo davvero interessante, tutto il tempo in cui ha vissuto e i cambiamenti a cui è stata sottoposta per arrivare dov’è adesso. Ma potrei dire che questa è la storia di molti dei nostri pezzi”.