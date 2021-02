Kings Of Leon: pubblicato il nuovo inedito Echoing, tratto dall'album When You See Yourself. Ascoltalo qui

I Kings of Leon hanno pubblicato Echoing, il terzo inedito estratto da When You See Yourself, il nuovo disco di inediti in uscita il prossimo 5 marzo, a cinque anni di distanza dal precedente lavoro Walls del 2016.

Il nuovo brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli The Bandit e 100,000 People che annunciavano a sorpresa l'uscita del nuovo lavoro di studio.

Echoing sarà la penultima canzone nella tracklist del disco e il testo, malinconico e speranzoso, sembra un chiaro riferimento all'attuale situazione di incertezza e insicurezza legata alla pandemia: "I’m not scared of knowing/ If we’re ever getting out/ We could be here forever without a doubt".

La tracklist di When You See Yourself:

1 When You See Yourself, Are You Far Away

2 The Bandit

3 100,000 People

4 Stormy Weather

5 A Wave

6 Golden Restless Age

7 Time in Disguise

8 Supermarket

9 Claire & Eddie

10 Echoing

11 Fairytale