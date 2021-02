Ozzy Osbourne: "Ho paura, se non mi fanno quel vaccino rischio di non sopravvivere"

Nel 2020, quando è uscito il suo ultimo album Ordinary Man, l’undicesimo della sua carriera solista senza i Black Sabbath, Ozzy Osbourne ha detto: «Smetterò di essere una rockstar e mi ritirerò solo quando sentirò il rumore dei chiodi che chiudono la mia bara. E comunque anche da lì farò un bis». Ozzy è un sopravvissuto a sé stesso, alle sue follie rock’n’roll e anche ad una serie incredibile di incidenti. Il più famoso è quello del 2003, quando si è rotto il collo ribaltandosi con un “quad” nel parco della sua casa nel Buckinghamshire. «Da allora a volte quando sono sul palco sento una specie di scarica elettrica che mi blocca tutto un lato del corpo» ha raccontato Ozzy.

In fondo, come canta nel singolo Ordinary Man in coppia con Elton John: «Sì sono stato un tipo cattivo, sono andato più in alto del cielo, ma la verità è che non voglio morire come un uomo normale». Adesso però, come ha raccontato in un’intervista a Sirius XM, anche Ozzy ha paura. Parlando della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Inghilterra, in cui il governo è riuscito a somministrare il vaccino a undici milioni e mezzo di persone in due mesi ha detto: «Mettiamola così: se non mi prendo la mia dose di vaccino, rischio di non esserci più».

Dopo aver parlato dei suoi problemi di salute (proprio come un “ordinary man” di 72 anni), Ozzy è tornato ad essere sé stesso, la rockstar irriducibile che non ne vuole sapere di ritirarsi e ha parlato delle prossime date del suo No More Tours 2 (il primo No More Tour lo aveva già fatto nel 1992) la tournee mondiale con Zakk Wylde alla chitarra iniziata nel 2018 a Jacksonville. Ozzy è riuscito a fare alcune date storiche a Città del Messico, Santiago del Cile, Buonos Aires, San Paolo e Rio de Janeiro, è passato dall’Europa e anche da Israele e ha concluso all’Ozzfest di Inglewood il 31 dicembre 2018, poi si è dovuto fermare. Le date europee previste per il 2019 e il 2020 sono state cancellate a causa della pandemia, ma Ozzy ha confermato che il tour ripartirà nel gennaio 2022 da Berlino, Germania e passerà dall’Italia con una data a Bologna l’8 febbraio.

Ozzy sta anche lavorando al suo dodicesimo album, il seguito di Ordinary Man, prodotto da Andrew Watt. Ospiti speciali dell’album Taylor Hawkins dei Foo Fighters alla batteria e Robert Trujillo dei Metallica al basso.