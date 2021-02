Bruce Springsteen: arrestato lo scorso novembre in New Jersey con l’accusa di guida in stato di ebbrezza

Bruce Springsteen è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza alla fine dell'anno scorso in New Jersey secondo quanto dichiarato dal Dipartimento degli interni degli Stati Uniti.

Dalle notizie che sono trapelate fino ad ora il ‘Boss’, al momento del fermo, è stato ‘collaborativo’ con le forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 novembre nei pressi della Gateway National Recreation Area a Sandy Hook ha detto in una dichiarazione la portavoce del National Parks Service Brenda Ling.

L'area si trova su una stretta penisola circondata da spiagge, con vista su New York City. Si trova a circa 15 miglia a nord di Asbury Park in New Jersey. Springsteen è stato accusato di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona dove è vietato.

Nella sua autobiografia del 2016 Born To Run, Springsteen ha raccontato di aver evitato le droghe e di non aver provato l'alcol fino all'età di 22 anni, in parte a causa di come il bere aveva influenzato in peggio il carattere di suo padre.

Al momento Bruce non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a commento della vicenda.