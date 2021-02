Gli Offspring hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del nuovo album: "È tutto vero". Guarda il video

Gli Offspring hanno annunciato finalmente l'arrivo del nuovo attesissimo album di inediti. Con un messaggio pubblicato con un video sui canali social ufficiali, la band di Dexter Holland e Noodles ha annunciato la fine dei lavori che porteranno alla pubblicazione del nuovo disco, a quasi 10 anni dall'ultimo "Days Go By" del 2012.

Con il classico umorismo umorismo che da sempre li caratterizza, Dexter e Noodles hanno pubblicato il video che riprende il Bat-Segnale ma con il logo della band.

A special announcement from Dexter & Noodles. pic.twitter.com/lSTggpjbvG — The Offspring (@offspring) February 8, 2021

All'interno del video i due leader della band discutono tra di loro annunciando ciò che i fan aspettavano da tanto tempo:

"Penso che dovremmo dire loro che stiamo pubblicando un disco", dice Dexter, "È vero. So che l'hai detto molto e volte... ma questa volta è diverso perché è completo. È finito. È nel barattolo come si suol dire. Abbiamo le canzoni. Abbiamo i titoli. Abbiamo un'etichetta. Abbiamo un titolo per l'album. Abbiamo la copertina. È pronto per essere pubblicato!".

La band ha lasciato intendere che in realtà esiste una data di uscita per l'album (che dovrebbe essere prodotto sempre da Bob Rock) e che prestissimo potrebbe arrivare il primo singolo. All'interno del video Dexter e Noodles non hanno aggiunto altri dettagli, almeno fino a quando la loro etichetta non sarà pronta ad annunciare l'intera operazione.