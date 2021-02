Queen, Freddie Mercury come Super Mario nel videogame Super Freddie Bros. Provalo QUI

Il gruppo rock francese chiamato Fat Bottomed Boys, in occasione della release del loro nuovo singolo New York, ha pubblicato in rete un divertentissimo videogioco ispirato al personaggio di Freddie Mercury. La band ha deciso di reintepretare il famoso videogame Super Mario Bros sostituendo il personaggio principale e la colonna sonora con il leader dei Queen al posto di Mario e i suoni della chitarra di Brian May invece dei classici "beep" della console Nintendo degli anni '80.

I Fat Bottomed Boys hanno utilizzato una traccia vocale demo di Freddie Mercury, proveniente dalle sessioni di Mr. Bad Guy, per realizzare il loro nuovo singolo. Quell'album venne registrato nel 1984 e pubblicato nel 1985, anno della comparsa sugli scafali dei negozi di tutto il mondo del videogame con protagonista Mario.

Il gioco dedicato a Freddie è totalmente gratuito ed è possibile giocarci tramite PC a QUESTO INDIRIZZO o cliccando sull'immagine sottostante. Come giocare? È molto semplice: avanti e indietro con le frecce direzionali, si salta con il tasto V e si corre con il tasto C.

Provalo QUI: