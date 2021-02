Queen, ecco come suona Bohemian Rhapsody su un organo di più di 100 anni fa. Guarda il video

Bohemian Rhapsody dei Queen è sicuramente una delle più epiche e pompose suite mai scritte nella storia del rock. Sono moltissime le versioni e le cover realizzate da molti artisti nel corso dei decenni ma quella che è stata registrata su un vecchissimo organo dell'inizio del '900 ha forse donato al brano spiccatamente operistico di Freddie Mercury la sua più naturale connotazione sinfonica.

Il gigantesco organo pneumatico è stato costruito nel 1905 dal produttore francese Charles Marenghi & Cie. L'organo è composto da 81 tasti e funziona più o meno allo stesso modo di un pianoforte ma, a differenza di uno strumento tradizionale, i brani vengono eseguiti tramite la "lettura" di schede perforate che indicano alla macchina quale tasto della tastiera colpire.

Forse l'unico aspetto sfortunato è che l'organo non è assolutamente in grado di duplicare l'assolo di chitarra di Brian May!