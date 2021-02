Tool, Maynard James Keenan si è ammalato di covid per la seconda volta: "Non riuscivo più a respirare. È stato terribile"

Maynard James Keenan, voce e leader dei Tool, ha superato la riservatezza che da sempre accompagna la band per raccontare la sua battaglia contro il Covid-19. Durante un’intervista con Apple Music Hits, Maynard James Keenan ha rivelato di aver contratto il virus e di essersi ammalato due volte nel corso di pochi mesi: "Non riuscivo a respirare. È stato molto brutto".

Con cinque album pubblicati tra il 1989 e il 2019 e tour spettacolari, i Tool hanno costruito un mondo di suoni e immagini sperimentali, definiti progressive metal, che ha affascinato anche il pubblico mainstream, debuttando per tre volte consecutive al n.1 in America con gli album Lateralus, 10.000 Days e Fear Inoculum.

Dopo Fear Inoculum, pubblicato dopo 13 anni di silenzio nell’agosto 2019, i Tool hanno dovuto cancellare il tour mondiale previsto per l’estate 2020 a causa della pandemia, ma a febbraio dello stesso anno Maynard James Keenan aveva già contratto la malattia: "Sono sopravvissuto" aveva detto durante la convalescenza, "Non è stata un’esperienza piacevole e devo ancora gestirne le conseguenze".

Pochi giorni fa ha rivelato di aver contratto nuovamente il virus a dicembre 2020 e di essere stato ricoverato in ospedale. Un caso raro ma non impossibile. Secondo un recente studio scientifico condotto sui lavoratori sanitari britannici, guarire dal virus sviluppa una immunità naturale da future infezioni che dura almeno cinque mesi, ma non impedisce di contrarre nuovamente il virus in seguito.

Maynard James Keenan, da sempre molto attento alla privacy ha deciso di condividere con il pubblico la propria esperienza, invitando a mantenere alta l’attenzione: "Ho molte più domande che risposte al riguardo, come tutti, ma credo ci sia una logica molto importante nel prendersi cura degli altri e nel seguire le regole sul distanziamento sociale. Quale? Sembra essere l’unica cosa che funziona davvero".

In un’intervista a Consequence of Sound del novembre 2020, Maynard James Keenan si era lamentato del fatto che il tema della prevenzione e l’uso delle mascherine fossero diventati una questione politica, strumentalizzata per ottenere consensi: "So quello che ho passato e quello che devo ancora passare, quindi anche se le mie parole dovessero cadere nel vuoto, voglio raccomandare a tutti di prendere la cosa molto sul serio. Non è il momento di essere arroganti".