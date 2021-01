The Smashing Pumpkins, terminati i lavori per la nuova edizione di Machina II. Billy Corgan: "conterrà almeno 80 brani"

Gli Smashing Pumpinks hanno terminato i lavori per la nuova edizione dell'album del 2000 Machina II / The Friends & Enemies of Modern Music. La band aveva annunciato il progetto nel 2018.

In una nuova intervista rilasciata a Radio.com Billy Corgan ha raccontato che il progetto è stato completato e che il disco si trova attualmente in fase di masterizzazione. Il frontman della band di Chicago ha anche rivelato che la nuova edizione dell'album conterrà almeno 80 brani, molti dei quali sono outtake e avanzi dalle sessioni originali di registrazione.

La band pubblicò il quinto album della loro discografia dal titolo Machina / The Machines Of God nel febbraio del 2000 e la seconda parte Machina II / The Friends & Enemies Of Modern Music come download gratuito da internet nel settembre dello stesso anno. Il fatto di pubblicare l'album in versione digitale e gratuita attraverso le piattaforme di download fu sostanzialmente dovuto al rifiuto della Virgin Record di consentire alla band di pubblicare i due dischi insieme, a causa delle scarse vendite del precedente album Adore.

Con la nuova edizione di Machina II, gli Smashing Pumpkins sperano di pubblicare finalmente l'album come avevano originariamente previsto. "Machina II è stato scritto per essere una specie di musical, ma poiché non è mai stato finito, è stato come girare un film che non è stato completamente montato", ha spiegato Billy Corgan nell'intervista.

Oltre alla nuova edizione di Machina II, gli Smashing Pumpkins vorrebbero pubblicare un album concept sequel di Mellon Collie And The Infinite Sadness e Machina. La band ha annunciato l'operazione l'ottobre scorso descrivendo il nuovo lavoro come una sorta di "opera rock", anticipando che circa 33 brani erano già stati elaborati.