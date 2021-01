Queen, Bian May lancia una fragranza al profumo di legno di sandalo e di tasso per salvare la fauna selvatica

Si chiama Save Me (come il singolo dei Queen del 1980) la fragranza al profumo di legno di sandalo e di tasso, lanciata da Brian May per salvare la fauna selvatica in via di estinzione. L’idea nasce dalla collaborazione con Sergio Momo, fondatore del marchio Xerjoff, che a riguardo ha pubblicato su Instagram una foto della di Brian mentre firma i flaconi in edizione limitata della nuova fragranza scrivendo: "Questo uomo straordinario sta facendo qualcosa di meraviglioso per il benessere degli animali". Le bottiglie autografate del profumo da 50 ml sono in vendita a 500 euro, mentre le normali bottiglie, al costo di 235 euro.

Brian May è un attivista di lunga data per il bene degli animali e dei tassi in particolare, spesso macellati nel Regno Unito per ridurre la diffusione della tubercolosi bovina. Già nel 2012, aveva dichiarato che avrebbe preferito essere ricordato per aver salvato loro piuttosto che per i suoi successi musicali; e quest'anno ha sostenuto la dieta vegana sulla scia della crisi del coronavirus. "Se si vuole andare in profondità, penso che dovremmo riconsiderare l'opportunità di mangiare animali", ha detto. "Questa è una questione centrale: questa pandemia sembra provenire da persone che mangiano animali e sta diventando sempre più noto che mangiare animali non è la cosa migliore per la nostra salute". E ha aggiunto: "Diventare vegani è stata solo una decisione e non ho mai fatto prediche, ma ora che abbiamo visto gli effetti di come mangiare animali ci ha messo in ginocchio come uomini, credo sia giunto il momento di riesaminare il nostro mondo in modo che non abusi di altre specie".